Güney Kore, ay keşif görevini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, ay keşif görevini başlattı

05.08.2022 11:24
Güney Kore, ay keşif görevini başlattı

CAPE Güney Kore, ilk ay keşif aracı KPLO'yu uzaya fırlattı.

CAPE Güney Kore, ilk ay keşif aracı KPLO'yu uzaya fırlattı.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan ay keşif aracı, Güney Kore'nin ay misyonuna yönelik ilk adımı oldu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Ay Yörüngesi Keşif Aracı'na (KPLO) 180 milyon dolar harcandığı biliniyor.

KPLO, Korece "Ayın tadını çıkar" anlamına gelen "Danuri" olarak da adlandırılıyor.

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran'da ikinci kez uzaya göndermişti.

YORUMLAR
500
ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye 'diyalog' çağrısı ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye 'diyalog' çağrısı Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, ay keşif görevini başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, ay keşif görevini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement