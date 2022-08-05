Güney Kore, ay keşif görevini başlattı

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran 'da ikinci kez uzaya göndermişti.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan ay keşif aracı, Güney Kore'nin ay misyonuna yönelik ilk adımı oldu.

Kaynak: AA

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