Cape Town'daki bir gecekonduda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü - Son Dakika
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Cape Town'daki bir gecekonduda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü

16.05.2022 18:50
Cape Town'daki bir gecekonduda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'daki bir gecekonduda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'daki bir gecekonduda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Cape Town İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Khayelitsha'daki kaçak bir yerleşim biriminde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, itfaiye operasyonları devam ederken üç yetişkin ile bir erkek ve bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde emniyet birimlerinin inceleme başlattığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.

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Güney Afrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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