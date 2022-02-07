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Cape Town'daki tarihi katedralde yangın - Son Dakika

Cape Town'daki tarihi katedralde yangın

07.02.2022 23:17
Cape Town'daki tarihi katedralde yangın

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kent merkezinde bulunan tarihi St. George Katedrali'nde yangın çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kent merkezinde bulunan tarihi St. George Katedrali'nde yangın çıktı.

St. George Katedrali'nin Dekanı Michael Weeder, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde katedralin bodrum katında çıkan ve erkenden kontrol altına alınan yangının binada hafif hasara yol açtığını belirtti.

Weeder, yangın öncesinde katedralin Wale Caddesi'ne bakan tarafındaki bir penceresinden içeri yanan bir pamuk ya da gazlı bez parçası fırlatıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Polisten yapılan açıklamada, yangınla ilişkisi olduğu şüphesiyle 40 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

St. George Katedrali, Güney Afrika Anglikan cemaatinin merkezi olma özelliği taşıyor.

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Güney Afrika, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cape Town'daki tarihi katedralde yangın - Son Dakika


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