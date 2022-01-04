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CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları - Son Dakika

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

04.01.2022 08:10

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4'üncü ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır." dedi.

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Ayrıca bölgede görülen şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Parlamento binasında dün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları
CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları
CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

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Güney Afrika, Parlamento, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları - Son Dakika


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