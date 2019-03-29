Son Dakika Haberleri: Cape Town Üniversitesi İsrail İşgaline Akademik Boykot Uygulamaya Hazırlanıyor

Cape Town Üniversitesi İsrail İşgaline Akademik Boykot Uygulamaya Hazırlanıyor

2 saat önce

ADDİS Güney Afrika'nın Cape Town Üniversitesi (UCT), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki akademik kurumlarına boykot uygulanmasına ilişkin önergeyi yarın oylamaya sunacak.

Cape Town Üniversitesi İsrail İşgaline Akademik Boykot Uygulamaya Hazırlanıyor, System.String[]
ADDİS Güney Afrika'nın Cape Town Üniversitesi (UCT), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki akademik kurumlarına boykot uygulanmasına ilişkin önergeyi yarın oylamaya sunacak.

Güney Afrika'dan Independent Online'nın haberine göre, Cape Town Üniversitesi Senatosu, UCT'nin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet yürüten İsrailli akademik kuruluşlarla resmi ilişki kurulmamasına yönelik önergeyi kabul etti.

UCT Sözcüsü Elijah Moholola, geçen haftalarda kabul edilen önergenin yarın üniversite konseyi tarafından oylanacağını belirtti.

Siyonistler mezunlardan destek istedi

Karara tepki gösteren Güney Afrika Siyonist Federasyonu Başkanı Rowan Polovin, önerilen akademik boykotun üniversitenin akademik özgürlüğe bağlılığına zarar vereceğini savundu.

Polovin ayrıca federasyonun üniversite mezunlarını "bu tehlikeli teşebbüsü" durdurmak için acil yardıma çağırdığını aktardı.

Kararı savunan UCT Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Asanda Lobese, kurumun toplumun ahlaki sorularıyla yakından ilgilenmek gibi bir sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Kurum böyle bir meselede sessiz kalamaz, susamaz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

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