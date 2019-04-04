Son Dakika Haberleri: Capesize kuru yükte tarihi düşüş

Capesize kuru yükte tarihi düşüş

35 dakika önce

Demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılan capesize gemi piyasası, son 10 yılın en düşük seviyesinde.

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Demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılan capesize gemi piyasası, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Ocakta 2200 puan olan navlun piyasası, 190 puana kadar geriledi. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:04 

Ekonomi
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