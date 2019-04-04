Capesize kuru yükte tarihi düşüş
35 dakika önce
Demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılan capesize gemi piyasası, son 10 yılın en düşük seviyesinde.
Demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılan capesize gemi piyasası, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Ocakta 2200 puan olan navlun piyasası, 190 puana kadar geriledi. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:04
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