Capital Güçlü İş İnsanları - Son Dakika

Capital Güçlü İş İnsanları

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisinin "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" araştırmasında, yeniden iş dünyasının en güçlü liderleri arasında yerini aldı.

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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisinin " Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" araştırmasında, yeniden iş dünyasının en güçlü liderleri arasında yerini aldı.

Capital'de yer alan haberde, iş dünyasında gücün sadece sağlanan ciro ve karlılıktan gelmediği belirtilerek, "Ekonomik ve toplumsal olarak etki alanının genişliği, itibar ve konulan vizyon, bugün en güçlü iş insanlarının temel ortak özelliğini oluşturuyor" denildi.

Capital'in gelenekselleşen "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" araştırmasının 16 yıldan beri bu kriterler dikkate alınarak hazırlandığına dikkat çekilen haberde, 14 bin kişinin istihdam edildiği SANKO Holding'in 9,3 milyar TL ciroya sahip olduğu kaydedildi.

Kenetlenme ve paylaşmanın sonucu

Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı araştırmasına değinen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, başarısında öncelikle kardeşleri ve SANKO Ailesi olarak tanımladığı çalışanların yanı sıra, Gaziantep başta olmak üzere üretim yaptıkları kentlerde yöre halkı ile kenetlenmelerinin ve "Paylaşmak Mutluluktur" anlayışını benimsemelerinin çok önemli etken olduğunu söyledi.

Babası Sani Konukoğlu'nun vefatı sonrasında kardeşleri ile çok güçlü dayanışma içerisinde el ele vererek kenetlendiklerini belirten Konukoğlu, "Kardeşlerimle omuz omuza çalıştık, her türlü zorluğu aşarak bugünkü düzeye geldik. Bu anlayış sayesinde SANKO'da bugün dördüncü ve beşinci kuşak birlikte yeni hedeflere emin adımlarla yol almaktadır" dedi.

Konukoğlu, "İşletmede çırak olarak yer süpürüp, tezgah silerek başladığım iş hayatımda, idari görevlerin ardından holding yönetim kurulu başkanlığına kadar yükselmemde, aile bağlarımızın güçlülüğü ve SANKO Ailesi olarak gördüğümüz çalışanların çok önemli katkısı olmuştur" diye konuştu.

Listede olan isimler

Listede Ömer Koç, Güler Sabancı, Murat Ülker, Tuncay Özilhan, Hüsnü Özyeğin, Ahmet Zorlu, Bülent Eczacıbaşı, Suzan Sabancı Dinçer, Erman Ilıcak, Nihat Özdemir, Erol Sabancı, Adnan Bali, Ferit Şahenk, Fuat Tosyalı, Ahmet Kocabıyık, Rifat Hisarcıklıoğlu, Cem Boyner, Hüseyin Aydın, Begüm Doğan Faralyalı, Yıldırım Demirören, Levent Çakıroğlu, Murat Uysal, Cenk Alper, Hamdi Akın, Murat Erkan, Simone Kaslowski, Ümit Önal, Raif Ali Dinçkök ve Vahap Küçük de bulunuyor.

Anadolu'nun en etkin iş insanı

Konukoğlu, Ekonomist Dergisinin sekizinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında sekizinci kez listenin birinci sırasında açıklanmıştı.

Listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sekizinci, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu 20'nci sırada bulunuyordu. - GAZİANTEP

Capital Güçlü İş İnsanları
Capital Güçlü İş İnsanları
Capital Güçlü İş İnsanları
Capital Güçlü İş İnsanları
Capital Güçlü İş İnsanları
Capital Güçlü İş İnsanları

Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Türkiye, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Capital Güçlü İş İnsanları - Son Dakika Ekonomi

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