Son Dakika Haberleri: Çapkın, Evden Eve Eroin Kuryeliğini Ortaya Çıkardı

Çapkın, Evden Eve Eroin Kuryeliğini Ortaya Çıkardı

40 dakika önce

VAN'dan Antalya yönüne giden, evden eve nakliye şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin, narkotik köpeği Çapkın sayesinde ele geçirildi.

Çapkın, Evden Eve Eroin Kuryeliğini Ortaya Çıkardı, System.String[]
VAN'dan Antalya yönüne giden, evden eve nakliye şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin, narkotik köpeği Çapkın sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 19.00 sıralarında Aşkale polis noktasındaki uygulamada Van'dan Antalya'ya giden 65 plakalı evden eve nakliye kamyonunu durdurdu. İçerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonda narkotik dedektör köpeği Çapkın ile arama yapıldı. Köpeğin bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda eşyalara sarılı halde küçük paketler içerisinde 217.5 kilo eroin ele geçirdi.

Polis araç şoförü M.Ç ile eşyaların sahibi olan H.D.'yi gözaltına aldı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Antalya, Van, Narkotik, Güncel
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