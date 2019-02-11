Cappadox'un 5. Edisyonu 2020 Yılında Gerçekleşecek

Programında, Türkiye'den ve yurtdışından sanatçıları bir arada ağırlayan disiplinlerarası kültür festivali Cappadox, ilk yılından beri büyük beğeni ile karşılanıyor. Sanatçılarının yanı sıra katılımcılarıyla da uluslararası bir festival haline gelen Cappadox'a bu ilginin karşılığını vermesi ve Cappadoxlu'larla birlikte güçlü bir içeriğin örülmesi amacıyla beşinci edisyonu 2020'de gerçekleşmesi üzerine hazırlıklara bu yıl içerisinde başlanıyor.

İlki 2015'te Kapadokya Çarpması başlığı altında gerçekleşen Cappadox, 2016'da Gelin Bahçemizi Ekelim, 2017'de Dünyadan Çıkış Yolları ve 2018'de ise Sessizlik temasıyla izleyicilerle buluşturan festival, 2020 yılı itibariyle iki yılda bir gerçekleşecek. En eski yerleşimlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'dan öğrenerek, dört yılın birikimiyle yola çıkan Cappadox'un yeni programı 2019 yılının Sonbaharında açıklanacak.