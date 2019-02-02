Çapraz Ateş Cinayetinde 8 Kişi Tutuklandı
42 dakika önce
Niğde'de pusu kurularak pompalı tüfekle açılan çarpraz ateş sonucu öldürülen Galip Yıkılmaz cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Niğde
'de pusu kurularak pompalı tüfekle açılan çarpraz ateş sonucu öldürülen Galip Yıkılmaz cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Olay 30 Ocak günü, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Otomobille seyir halinde bulunan Galip Yıkılmaz, silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran saldırganların pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu Galip Yıkılmaz ile otomobilde bulunan eşi Seyran Yıkılmaz ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılmaz çifti sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Galip Yıkılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Seyran Yıkılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından genişletilen soruşturma sonucunda olayla irtibatı olduğu iddia edilen T.A, Ö.D, Ş.A, A.A, Y.A,S.A.A, E.A, T.A, Y.A, ve F.A jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgununun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden F.A ve Y.A serbest kalırken 8'i tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı
Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı