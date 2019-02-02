Son Dakika Haberleri: Çapraz Ateş Cinayetinde 8 Kişi Tutuklandı

Çapraz Ateş Cinayetinde 8 Kişi Tutuklandı

42 dakika önce

Niğde'de pusu kurularak pompalı tüfekle açılan çarpraz ateş sonucu öldürülen Galip Yıkılmaz cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çapraz Ateş Cinayetinde 8 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de pusu kurularak pompalı tüfekle açılan çarpraz ateş sonucu öldürülen Galip Yıkılmaz cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Olay 30 Ocak günü, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Otomobille seyir halinde bulunan Galip Yıkılmaz, silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran saldırganların pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu Galip Yıkılmaz ile otomobilde bulunan eşi Seyran Yıkılmaz ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılmaz çifti sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Galip Yıkılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Seyran Yıkılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından genişletilen soruşturma sonucunda olayla irtibatı olduğu iddia edilen T.A, Ö.D, Ş.A, A.A, Y.A,S.A.A, E.A, T.A, Y.A, ve F.A jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgununun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden F.A ve Y.A serbest kalırken 8'i tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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