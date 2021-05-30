Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu

SÜPER Lig'e yükselen Altay'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken noktalayan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımın hedefe ulaşmasıyla moral buldu. Altay'ın 1'inci Lig'e döndüğü 2018-19 sezonunda transfer edilen ve takım kaptanlığını üstlenen tecrübeli sol bek, 2020-21 sezonunun 16'ncı haftasında İzmir'de oynanan Ümraniyespor maçının 54'üncü dakikasında sakatlanmış ve sol ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.

İzmir ekibinin İstanbul'da Altınordu ile oynadığı Play-Off finali maçında tribünde yer alan 32 yaşındaki futbolcu, 1-0'lık zafer sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu sahada kutladı. İzmir'de üstü açık otobüsle yapılan şampiyonluk turuna da katılan deneyimli savunmacı forma giyememesine rağmen bu sevince ortak oldu. Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özgür Özkaya'nın yeni sezonda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terletmesi bekleniyor.

- İzmir