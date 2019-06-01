Çapraz böbrek nakliyle eşlerine hayat verdiler

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu.

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu.

Menemen ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 3 torun sahibi 56 yaşındaki emekli İlhan Güçlü'ye 3 ay önce başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tanısı kondu.

Diyaliz tedavisi görmeye başlayan Güçlü'ye, eşi 50 yaşındaki Naciye Güçlü böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uymadı.

Aynı çaresizliği yaşayan 30 yaşındaki Semra Sezgin'e de 6 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan Sezgin'e lokanta işletmeciliği yapan 38 yaşındaki eşi Ferhat Sezgin, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı.

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi önerilerek gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

Doktorların önerisini kabul eden Ferhat Sezgin'in böbreği İlhan Güçlü'ye, eşi Naciye Güçlü'nün böbreği ise Semra Sezgin'e nakledildi.

"Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız"

Böbrek nakli yapılan Sema Sezgin, kontrol için geldiği hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez sağlıklı bir bayram geçireceğini, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

Naciye Güçlü'nün verdiği böbrek sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dediğini belirten Sezgin, "Doktorlar nakil olana kadar hamile kalmamam gerektiğini söylüyordu. Çünkü nakil durumu olursa alınma durumu vardı. Artık çocuk sahibi bile olabilirim. Tek temennim bu zaten. Naciye Ablam bana yeniden yaşama şansı verdi. Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız." dedi.

Ferhat Sezgin de eşine kan uyuşmazlığı nedeniyle böbreğini veremediğini öğrendiği gün çok üzüldüğünü ama çaprak nakil yöntemiyle İlhan Güçlü'nün hayatını kurtardığını ifade etti.

"İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum"

Sezgin'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuştuğunu dile getiren İlhan Güçlü de, "2 ay boyunca makineye bağlıydım. Eziyet çekiyordum. Eşim de beni görünce üzülüyordu. Çapraz nakilden bahsedildikten 10 gün sonra bize haber geldi, sonra nakil yapıldı. İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum. Bu ömür boyunca benim içimde kalacak bir sevgi oldu." diye konuştu.

Naciye Güçlü de bir komşularının 10 yıldan bu yana kadavradan nakil olmayı beklediğini, eşinin de aynı sıkıntıları yaşamaması için gönüllü donör olmaya karar verdiğini aktardı.

Sezgin ailesiyle hastanede tanıştıklarını dile getiren Güçlü, "Şimdi kardeşim gibi oldular. Kız kardeşim, oğlan kardeşimmiş gibi bir sıcaklık var. İçinde parçamı taşıdığı için mi bilmiyorum. Birbirimize çok ısındık." ifadelerini kullandı.

Nakil ameliyatlarını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da yıllarca uygun böbreğin kadavra listesinden çıkmayabildiğini, çapraz nakil yöntemiyle bekleme süresini kısalttıklarını söyledi.

Hastalarının sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Ok, kontrollerin ardından Sezer'in hamile kalıp çocuk sahibi olması için tedavi uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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