Son Dakika Haberleri: Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza
Son Dakika Ekonomi Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza

Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza

1 saat önce

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda il ve ilçe müdürlükleri gıda kontrolör ekipleri tarafından il genelinde çapraz gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza, System.String[]

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda il ve ilçe müdürlükleri gıda kontrolör ekipleri tarafından il genelinde çapraz gıda denetimleri gerçekleştirildi.


Gıda ve yem işletmelerine yönelik sadece ekim ayında bin 252 adet denetim gerçekleştirildi. 2019 yılında ise toplam 9 bin 254 adet denetim yapılırken 467 adet numune alındı. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 62 işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - ORDU

Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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