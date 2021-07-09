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ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU - Son Dakika

ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU

09.07.2021 13:22

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, çapraz vericili böbrek nakliyle 1 ayda 6 hastaya nakil yapıldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, çapraz vericili böbrek nakliyle 1 ayda 6 hastaya nakil yapıldı. Geçen hafta yapılan çift kol nakliyle ilgili de konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'İlk 10 gün bizim her zaman teyakkuzda olduğumuz bir süreç oluyor. Bunu atlattık gibi duruyor" dedi.

Türkiye'nin önde gelen organ nakil merkezlerinden birine sahip olan AÜ Hastanesi'nde pandeminin başlamasıyla yavaşlayan nakiller, tekrar hızlanmaya başladı. Geçen haftalarda çift kol naklinin yapıldığı hastanede, son 1 ayda Türkiye'nin çeşitli illerinden başvuran 6 böbrek alıcısı, donör değişim havuzuna başvurdu. Tıbbi uygunluk durumları değerlendirilen hastalardan tıbbi özellikleriyle eşleşen 6 hasta, çapraz nakil yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Isparta'dan gelen Fatma Keskin'e, Konya'dan hastaneye başvuran Emine Akarsu'nun böbreği, Kesin'in kardeşi Şerife Gümüşay'ın böbreği ise Akarsu'nun eşi Ümit Akarsu'ya nakledildi. Antalya'dan Emine Pişgen, Hatice Özaktan'ın böbreğiyle İsmail Özaktan ise Pişgen'in eşi Murat Pişgen'in böbreğiyle hayata tutundu. Kahramanmaraşlı Salih Tüten'e Afyonkarahisar'dan gelen Sevim Ayvalı'nın böbreği, Ayvalı'nın eşi Osman Ayvalık'a da kardeşi Abbas Tüten'in böbreği verildi.

'ZİNCİR AMELİYATLAR'

Çapraz nakillerle ilgili basın toplantısı düzenleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakli merkezlerinin bu nakillerle çıtayı yukarı çıkardığını söyleyerek, 'Organ nakli merkezimiz güzel bir işe imza attı. 3 çapraz nakil gerçekleştirdiler. Organ nakliyle çıtayı bir tık daha yukarı çıkardılar. Daha geniş bir altyapı ve çok ciddi bir tecrübe gerektiren zincir ameliyatlar bunlar. Amacımız organ nakli ve onkolojiyi yukarıya taşımak" dedi.

'ÇİFT KOLDA 10 GÜN TAMAMLANDI'

Hastanede geçen hafta çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın ilk 10 günü tamamladığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, 'Bu ameliyatların ilkini 2010 yılında yapmıştık ve şu an 11'inci naklimiz. Dünyada böyle kompozit nakil yapan bir ekip yok. Aynı ekibin hem yüz hem kol hem rahim nakli yaptığı bir merkez de yok. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Hasta yoğun bakımdan çıktı. 10 günü tamamladık ama ilk 10 gün bizim her zaman teyakkuzda olduğumuz bir 10 gün oluyor. İlk 10 gün her ameliyatın her hastalığın kendine ait özellikleri mevcut. Bu ameliyatlarda ilk 10 günde ameliyata bağlı komplikasyon olabilirdi bunu atlattık gibi duruyor. Henüz kesin bir şey söylemek için erken ama bundan sonraki süreçte de ilaçlarla komplikasyonlar olabilir. Her şey yolunda giderse belki gelecek haftaya belki daha detaylı bir açıklama yapabiliriz. Tıpta yüzde 100 konuşmak çok mümkün olmuyor. Donörümüzün çok değerli bir ailesi var. Bütün organlarını bağışladı. Birçok hastalarımızın da yüzünün gülmesini sağladı" diye konuştu.

Ekiplerinin hastalar için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de 'AÜ Hastanesi organ nakliyle özdeşleşmiş hastanelerden. Hastane olarak Türkiye'nin kanayan yarasına derman olmak için son derece iyi bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

EŞ ZAMANLI BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Bülent Aydınlı ise 'Merkezimizin çapraz nakil havuzu sayesinde bu hastalarımız eşleştirildi. Şu anda 6 hastamızın böbrek naklini gerçekleştirdik. Merkezimizde dün eş zamanlı olarak hem karaciğer hem böbrek nakli yapıldı. Özellikle böbrek vericilerinde robotik cerrahiyi çok sık kullanıyoruz. İnşallah bayram sonrasında alıcıda da robotik yöntem kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

'ÇOK SAĞLAM EKİP VAR'

Çapraz nakil olanlardan Salih Tüten (38), 'Vericim vardı ama kan uyuşmadı. Eşimin kanı tuttu ancak o da şekerden dolayı veremedi. Akdeniz Üniversitesi'nde çok sağlam bir ekip var. Sonra bir kardeşimizin olduğunu söylediler. Kahramanmaraş'tan geldik ve kanlarımız uyuştu. 1,5 ay kadar diyaliz sürem oldu. Her kişi organ bağışını bekliyor" dedi.

'EŞİME UYUM SAĞLAMADI'

Vericilerden Sevim Ayvalı (48) da 'Ben eşime böbreğimi vermek istedim ama uyum sağlamadı. Başka kimseyi de bulamadık. Çapraz nakil havuzuna girdik. Kahramanmaraş'ta Salih Tüten beyin kardeşi eşime bağışladı, ben de ona Salih beye bağışladım. Çok teşekkür ediyoruz. Eşim 1,5 senedir diyalize giriyordu. Eşimin durumu da iyi" diye konuştu.

'1 HAFTADA ÇAPRAZ GRUBUMUZU BULDULAR'

Ailesinden kimsenin böbreğini alamayan Ümit Akarsu da '2 yıldır böbrek rahatsızlığım var ama henüz diyalize girmemiştim. Annem, babam, eşim verici oldular ancak hiçbirisi olmadı. Eşimle çaprazlama gruba girdik. 1 hafta gibi kısa süre içinde çapraz grubumuzu buldular. Sürecimiz sağlıklı bir şekilde ilerliyor" dedi.

ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU
ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU
ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU
ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Türkiye, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAPRAZ NAKİL, 1 AYDA 6 HASTAYA HAYAT OLDU - Son Dakika


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