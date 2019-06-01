Çapraz nakille yeni hayat

İZMİR'de, kan uyuşmazlığı nedeniyle eşlerinin verici olamadığı Semra Sezgin (30) ve İlhan Güçlü (56), çapraz nakille hayata tutundu. Ferhat Sezgin (39), İlhan Güçlü'ye; Naciye Güçlü (56) de Semra Sezgin'e böbreklerini vererek yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "İki hastamız da şanslıydı, başvurularından çok kısa sürede eşleştiler ve çapraz nakille sorunlarına çözüm bulduk" dedi.İzmir'in Menemen ilçesinde yaşamını boyacılık yaparak sürdüren 5 çocuk, 3 torun sahibi İlhan Güçlü, yaklaşık 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle doktora başvurdu. Böbrek yetmezliği tanısı konulan İlhan Güçlü, diyalize girmeye başladı. Haftanın üç günü diyalize giren İlhan Güçlü'ye böbrek nakli için eşi Naciye Güçlü hiç düşünmeden gönüllü verici oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle Naciye Güçlü'nün verici olamayacağı ortaya çıktı. Güçlü çifti hastanenin çapraz nakil listesine yazıldı.Bu süreçte, Torbalı'da yaşayan Semra Sezgin de nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. 6 yıldan bu yana böbrek yetmezliği tedavisi gören, bu yüzden de çocuk sahibi olamayan Semra Sezgin'e, eşi lokantacı Ferhat Sezgin gönüllü verici oldu. Ancak Sezgin çiftinin de karşısına kan uyuşmazlığı engeli çıktı. Semra Sezgin'e 'çapraz nakil' alternatifi yeni yaşam umudu oldu.Çapraz nakil havuzunda yapılan çalışma sonrasında Sezgin ve Güçlü çiftleri eşleşti. Birbirlerinin eşlerine donör olabilecekleri belirlenen Naciye Güçlü ve Ferhat Sezgin ameliyat masasına yattı. Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonucunda Semra Sezgin, Naciye Güçlü'nün; İlhan Güçlü de Ferhat Sezgin'in böbreğiyle yeni bir hayata başladı.BU BAYRAM BAŞKA BİR BAYRAMBir komşularının 10 yıldan bu yana kadavradan bağış beklediğini ve bir türlü çıkmadığını belirten Naciye Güçlü, "Hastanede bize çapraz nakilden bahsettiler. Ben zaten canıgönülden eşime verici olmak, can olmak istiyordum. Eşim hastaydı, makineye giriyordu. İyi ki bu çapraz nakil oldu. Allah'ın izni ile inşallah eşim de Semra Hanım da iyi olacak. Çapraz nakil olduğumuz aileyi daha önce tanımıyorduk, burada tanıştık. Şimdi kardeşim gibi oldular. Kız kardeşim, oğlan kardeşimmiş gibi bir sıcaklık var. İçinde parçamı taşıdığı için mi bilmiyorum, birbirimize çok ısındık" diye duygularını dile getirdi.Nakilden sonra yeniden doğduğunu ve sağlığının çok iyi olduğunu belirten İlhan Güçlü de, "İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum. Bu ömür boyunca benim içimde kalacak bir sevgi oldu. 2 ay boyunca makineye bağlıydım. Eziyet çekiyordum. Eşim de beni görünce üzülüyordu. Çapraz nakilden bahsedildikten 10 gün sonra bize haber geldi, sonra nakil yapıldı. Şimdi çok mutluyuz" dedi.'KIZ OLURSA NACİYE, ERKEK OLURSA İLHAN'6 yıldan bu yana böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, eşinin gönüllü olmasıyla diyalize girmeden nakil olmaya karar verdiğini belirten Semra Sezer de şöyle konuştu:"Ancak kan uyuşmazlığı yüzünden eşimden nakil yapılamadı. Bütün tetkikler yapıldıktan bir hafta sonra eşleşme var diye haber geldi. Bir ailemiz daha oldu. Ablam ve ağabeyim oldular. Bu kez çok farklı bir bayram olacak. Yeniden doğdum, büyüdüm. Yeni bir aile tanıdım. Bu bize bayram hediyesi oldu. Hayatımda her şey değişti. Artık çocuk sahibi bile olabilirim. Tek temennim bu zaten. Doktorlar nakil olana kadar hamile kalmamam gerektiğini söylüyordu. Çünkü nakil olursa alınma durumu vardı. Bu saatten sonra herhalde hamile kalmama izin verirler. İlhan Bey'e yeniden bir torun gelir belki. Naciye ablama da çok teşekkür ediyorum. Bana yeniden yaşama şansı verdi. Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız."Eşine veremediği böbreğiyle İlhan Güçlü'ye can aşısı olan Ferhat Sezgin de şunları söyledi:"Kanlarımızın uyuşmadığını zaten biliyorduk. Bize çapraz nakilden bahsetmişlerdi. Eşleşme olduğunda bizi arayacaklarını söylemişlerdi. Her şey bir ay içerisinde oldu. Çok hızlı gelişti. Çok sevindik. İkisinin de çok şükür sağlığı yerinde. Onlar bizim ailemiz oldu."'KISA SÜREDE EŞLEŞME OLDU, ŞANSLILAR'Öte yandan, İzmir Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok şunları söyledi:"İki hasta da kan grubu açısından yakınlarından bir böbrek nakli vericisi bulamayan hastalardı. Biz böyle hastalarda çapraz nakille çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biz bu konuda bir liste tutuyoruz. Uyumlu olanları eşleştirerek nakil yapıyoruz. Bunun ne kadar süreceği belli olmaz. Uzun yıllar kadavradan bağış çıkmayabiliyor. Çapraz nakilde de süreler uzayabiliyor. Ancak bu hastalarımız başvurudan çok kısa süre sonra eşleştikleri için çok şanslıydılar. Böbrek yetmezliğinde çocuk sahibi olmak hem düşük ihtimal hem de sürdürülebilmek çok zor. Çocukta birtakım problemler olabiliyor, alıcının sağlığı tehlikeye girebiliyor. O yüzden nakil sonrası belli bir süreye erişince, kontroller sonrası gebelik için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."

- İzmir