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Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti - Son Dakika

Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti

06.02.2022 15:25

İzmir'de yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye başladı. Cinayet zanlıları çapraz sorguda verdikleri ifadede cinayeti para için işlediklerini itiraf etti. Edinilen bilgilere göre zanlılar maktul Metin Çetinkaya'nın bir süre önce otomobilini sattığını öğrenince cinayeti gerçekleştirdi.

Korkunç olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANAN VALİZİN İÇİNDEN CESET ÇIKTI

Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

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ÖLEN KİŞİNİN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya (40) olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ PARA İÇİN İŞLEMİŞLER

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T. (35), Jandarma Dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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OTOMOBİLİNİ SATTIĞINI ÖĞRENİNCE PLAN YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.'nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.

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HESABINDAN 9 BİN 500 LİRA ÇEKTİLER

Cinayeti itiraf eden Velat Ç.'nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Metin Çetinkaya, Işıkkent, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti - Son Dakika


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