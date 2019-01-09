Captaın Marvel'dan İlgi Çekici Altyazılı Bir Spot Yayınlandı

1990'lı yıllarda geçen, Marvel Stüdyoları filmi "Captain Marvel" evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelen Carol Danvers'ın yolculuğunu anlatan, daha önce Marvel Sinematik Evreni tarihinde görülmemiş yepyeni bir macera.

Filmin oyuncuları Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, Annette Bening, Clark Gregg ve Jude Law.

Marvel Stüdyoları'ndan "Captain Marvel" filminin yapımcısı Kevin Feige ve yönetmenler Anna Boden ve Ryan Fleck. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher ve Stan Lee baş yapımcıları. Hikayeyi Nicole Perlman ve Joe Shrapnel & Anna Waterhouse yazdı, senaryo ise Anna Boden & Ryan Fleck ve Geneva Robertson-Dworet ve Jac Schaeffer tarafından yazıldı. "Captain Marvel" 8 Mart 2019 tarihinde gösterime girecek.