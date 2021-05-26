Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım - Son Dakika

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım

26.05.2021 10:46
Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım, System.String[]

PAZARTESİ GÜNÜNE NEŞE GELSİNÜnlü model Cara Delevingne, önceki gün 20'lik dişini çektirmek için bir diş kliniğini ziyaret etti.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım
PAZARTESİ GÜNÜNE NEŞE GELSİN

Ünlü model Cara Delevingne, önceki gün 20'lik dişini çektirmek için bir diş kliniğini ziyaret etti. Operasyonun ardından da diş doktorunun koltuğundan kalkmadan bir video çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Delevingne'in ağzının hala pamuklarla dolu olduğu görüldü. 28 yaşındaki ünlü model, bu paylaşımı takipçilerini neşelendirmek için yaptığını da sözlerine ekledi.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım

"ÇOK ÖZLEDİM"

Delevingne, bu videoyu paylaşım amacının, takipçilerinin pazartesi gününü neşelendirmek olduğunu belirtti. "20'lik dişlerimi çok özledim" diyen Cara Delevingne "Çok ağladım. Flört hakkında konuşan kadınları dinlemeye çalıştım. Neden? Heavy metal müzik dinlemeliydim" dişe konuştu.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım
O KADAR DA ÖNEMLİ DEĞİL

Cara Delevingne'in bu paylaşımı bazı kişileri gerçekten neşelendirse de bazılarına da tuhaf geldi. Bu görüşte olan sosyal medya kullanıcılarından biri "hiç komik değil. 20'lik diş çektirmek o kadar da önemli bir iş değil" diye yorum yaptı.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım

VİDEOYU ELEŞTİRENLER OLDU

Modelin, bu tuhaf paylaşımıyla sadece dikkat çekmek amacında olduğunu belirten bazı kişiler de "zaten her zaman yaptığı bu" diye yazdı. Kendisinin de diş çektirdiğini anlatan bir kişi "Ama ben, insanların sempatisini kazanmak için böyle video çekmedim. operasyondan sonra alışverişe, ertesi gün de ofise gittim" diye Cara Delevingne'in videosunu ne kadar tuhaf bulduğunu dile getirdi.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım

KÜÇÜK BİR TARTIŞMA YAŞANDI

Cara Delevingne'in bu paylaşımı, küçük bir tartışmaya da yol açtı. Konuya "Bu şekilde dikkat çekmeye çalışmak yerine, iyiliğine odaklanmak gerek. Şimdi diş hekimi koltuğunda hangi ünlüyü göreceğiz? Bu insanlar kendilerinin gerçekten bu kadar önemli olduğunu mu düşünüyorlar" diye yazdı. Ona yanıt veren bir başkası da "Belli ki iyiliğini düşünmeye ihtiyacı yok. Diş doktoruna gidip dişini çektirdi. Ayrıca bir not daha: Sosyal medyada paylaşılan her görüntü, dikkat çekme amacını taşır" diyerek görüşünü bildirdi.

Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım

Cara Delevingne, Sosyal Medya, Pazartesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cara Delevingne, operasyon koltuğundan seslendi: Çok ağladım - Son Dakika Magazin


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