CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor - Son Dakika
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CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor

23.02.2022 11:15

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSörf Derneğine gelen katılımcılar Eğitmenlerin katılımcılara sörf öncesi ısınma hareketleri yaptırması SurfAddict'in kurucusu, eski Paralimpik atlet olan Nuno Vitorino ile röportaj Sörf eğitiminden detaylar Dernek başkan yardımcısı Teresa Abraços ile röportaj CARCAVELOS -...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sörf Derneğine gelen katılımcılar

Eğitmenlerin katılımcılara sörf öncesi ısınma hareketleri yaptırması

SurfAddict'in kurucusu, eski Paralimpik atlet olan Nuno Vitorino ile röportaj

Sörf eğitiminden detaylar

Dernek başkan yardımcısı Teresa Abraços ile röportaj CARCAVELOS - Portekiz'in Carcavelos şehrinde engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımını teşvik etmek ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında kurulan sörf derneği, fiziksel veya diğer engelleri olan kişilere destek oluyor.

CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor
CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor
CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor

YORUMLAR
500
Engelli bireyler 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi Engelli bireyler 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi Vali yürekleri ısıttı, engellilerle darbuka çalıp şarkılar söyledi

Portekiz, Röportaj, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor - Son Dakika


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