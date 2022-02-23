GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sörf Derneğine gelen katılımcılar
Eğitmenlerin katılımcılara sörf öncesi ısınma hareketleri yaptırması
SurfAddict'in kurucusu, eski Paralimpik atlet olan Nuno Vitorino ile röportaj
Sörf eğitiminden detaylar
Dernek başkan yardımcısı Teresa Abraços ile röportaj CARCAVELOS - Portekiz'in Carcavelos şehrinde engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımını teşvik etmek ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında kurulan sörf derneği, fiziksel veya diğer engelleri olan kişilere destek oluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor - Son Dakika