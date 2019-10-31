Son Dakika Haberleri: Çardak beldesindeki tarihi hanın çatısı onarılıyor
Son Dakika Güncel Çardak beldesindeki tarihi hanın çatısı onarılıyor

Çardak beldesindeki tarihi hanın çatısı onarılıyor

7 saat önce

Lapseki ilçesi Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey Vakfı adına kayıtlı, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Gazi Yakup Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen hanın çatısında onarım çalışmasına devam ediliyor.

Çardak beldesindeki tarihi hanın çatısı onarılıyor, System.String[]

Lapseki ilçesi Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey Vakfı adına kayıtlı, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Gazi Yakup Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen hanın çatısında onarım çalışmasına devam ediliyor.

İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sürdürülen çalışmayı inceleyerek yetkilerinden bilgi aldı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kervansarayımızın bu günlerde özellikle çatısında ufak tefek akmalardan dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün çok değerli çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmasında özellikle çok ciddi desteği ve katkısı olan, saygıdeğer Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, Sayın Valimize ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ilçemiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Semerci de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, tarihi hanın onarımı ve beldeye yapılan yatırımlardaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lapseki, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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