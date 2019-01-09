Son Dakika Haberleri: Çardak Belediyesi Ticaret Merkezi İnşaat Çalışmaları Başladı

Çardak Belediyesi Ticaret Merkezi İnşaat Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yapılması planlanan Çardak Belediyesi Ticaret Merkezi inşaat çalışmaları başladı.

Çardak Belediyesi Ticaret Merkezi İnşaat Çalışmaları Başladı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yapılması planlanan Çardak Belediyesi Ticaret Merkezi inşaat çalışmaları başladı.

Çanakkale Valiliği'nin yürütmüş olduğu Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale İl Özel İdaresi, Lapseki Kaymakamlığı, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Lapseki Belediyesi, Çardak Belediyesi ve Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği'nin proje ortağı olduğu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen projede inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "Bu projenin tamamlanmasının ardından bölgede özel sektör işletmeciliği daha da güçlenecek. Bunun yanında turizm, sanayi ve hizmet sektörü de gerekli payı alacak. Bu projenin yaklaşık maliyeti 6 milyon 500 bin lira civarında. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) %75 oranında bir destek sağlıyor. Bu da 5 Milyon liralık kısmının projeye aktarılması anlamına geliyor" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Çardak, Güncel
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