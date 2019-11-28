Son Dakika Haberleri: Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı
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Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı

6 saat önce

Çardak Belediyesi, sonbahar aylarında çevre temizliğinde daha etkin mücadele edebilmek için vakumlu yol süpürme aracı aldı.

Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı, System.String[]

Çardak Belediyesi, sonbahar aylarında çevre temizliğinde daha etkin mücadele edebilmek için vakumlu yol süpürme aracı aldı.


Belediye Başkanı Metin Semerci, yerel yönetimin Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) kendi kaynaklarıyla aldığı aracın yaklaşık 100 bin lira maliyeti olduğunu belirtti. Belediyenin filosuna kazandırdığı vakumlu yol süpürme aracının önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Semerci, "Özellikle sonbahar aylarında parklarımızda, sokak ve caddelerde doğal kirlilik meydana geliyor. Aracımızın güçlü vakum sistemi ve hidrolik çöp konteynırına topladığı çöpleri boşaltabilme sistemi var. Araçta, temizlik için olması gereken her şey mevcut. Çöp süpürebiliyor, hortumlu vakumlama sistemiyle çöp toplayabiliyor, topladığı çöpü konteynırına boşaltabiliyor. Daha hızlı bir temizlik için beldemize hayırlı olsun" dedi.


Başkan Semerci ilk temizlik denemesini ise yerinde inceledi. - ÇANAKKALE

Metin Semerci, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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