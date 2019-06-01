Son Dakika Haberleri: Çardak'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Çardak'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

14 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.

Çardak'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.

Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Camisinde ziyaret edilen Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının 27'inci gecesi düzenlenen "Kadir Gecesi" programında 1479 yılında inşa edilen tarihi Gazi Yakup Bey Camisinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kılınan Teravih namazı sonrası erkek ve kadınların ayrı ayrı ziyaret ettiği Sakal-ı Şerifi görenler duygulu anlar yaşadı. Tespih namazının kılınmasının ardından hayırseverlerce vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Lapseki, Çardak, Güncel
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