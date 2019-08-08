Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi

Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi Havalimanı içerisindeki kafe ve satış noktalarında deprem nedeniyle maddi hasar oluştuDENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi.

Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi

Havalimanı içerisindeki kafe ve satış noktalarında deprem nedeniyle maddi hasar oluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi.

Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü.

Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek telef oldu. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Havalimanında hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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