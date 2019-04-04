Çardak İlçesinde Kontrolden Çıkan Otobüs Şarampole Devrildi.
1 saat önce
Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi.
Çardak
İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:14 Kaynak: İHA
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