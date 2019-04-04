Son Dakika Haberleri: Çardak İlçesinde Kontrolden Çıkan Otobüs Şarampole Devrildi.

Çardak İlçesinde Kontrolden Çıkan Otobüs Şarampole Devrildi.

1 saat önce

Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi.

Çardak İlçesinde Kontrolden Çıkan Otobüs Şarampole Devrildi., System.String[]
Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:14 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çardak, 3. Sayfa
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