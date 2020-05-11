Çardak'ta berber ve kuaförlere maske dağıtıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bugün hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere maske ve dezenfektan dağıtıldı.



Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci mesaiye başlayan berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle 21 Mart'ta faaliyetlerine ara veren berber ve kuaför işletmeleri, bugün hizmet vermeye başladı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Belediye Başkanı Metin Semerci iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı olması temennisinde bulunurken, aynı zamanda vatandaşların da yaralanması için maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. - ÇANAKKALE