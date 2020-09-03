Çardak'ta orman yangını (3) - Son Dakika

Çardak'ta orman yangını (3)

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.

Çardak'ta orman yangını (3)

Denizli, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:58 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çardak'ta orman yangını (3) - Son Dakika

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