Çardak'ta orman yangını (3) - Son Dakika

Çardak'ta orman yangını (3)

ORMAN YANGINI BURDUR'A SIÇRADIDenizli'nin Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallenin sınırını ada aşarak Burdur'un Yeşilova ilçesine de sıçradı.

Çardak'ta orman yangını (3), System.String[]

ORMAN YANGINI BURDUR'A SIÇRADI

Denizli'nin Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallenin sınırını ada aşarak Burdur'un Yeşilova ilçesine de sıçradı. Havanın kararması nedeniyle helikopterlerle müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor. İş makineleriyle yollar açılarak yangın çevrelenerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkından Bülent Akar'ın traktörü alevler içinde kalarak yandı. Öte yandan, yangınının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karşı ateş yaktığı öğrenildi.

AFAD VE KIZILAY HAZIR BEKLİYOR

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri rüzgarın yön değiştirip, Hayriye Mahallesine tehdit etmesi ihtimali üzerine hazır bekliyor. Alevlerin yaklaşmasıyla yangına yakın olan 5 ev boşaltıldı. Kızılay da bölgede çalışan kişilere yemek ve içecek dağıtıyor.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Yeşilova, Burdur, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çardak'ta orman yangını (3) - Son Dakika

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