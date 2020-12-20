Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi, hayata geçiriliyor - Son Dakika

Manavgat Taşağıl bölgesinde susuz olan tarım arazileri Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi ile suya kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşağıl ve Çardak bölgesindeki arazileri sulama suyuna kavuşturacak projenin ihalesi gerçekleştirildi, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Taşağıl bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek, yakında ilk kazmanın vurulacağı proje hakkında bilgi verdi.

Başkan Muhittin Böcek'in öncelikli hedefleri arasında kırsal kalkınmanın geldiğini hatırlatan Gürbüz, "Tarıma elverişli olan bu bölgeye yeniden canlılık getirecek, kalkındıracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya sulama suyu getirmek için 40 yıldır uğraşan bölge halkının rüyası gerçek olacak. Köprüçay Irmağı'ndan pompalarla üç kilometre yukarıda kurulacak tesise su taşınacak. Sulama suyu buradan 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırılacak. 2021 yazında yaklaşık 4 -5 bin dekar arazi suyla buluşacak. Çardak, Karataşlar, Duranlar, Taşağıl, Çavuşlar, Gödüşler ve Zeybekler'i kapsayan yedi mahalledeki 400 çiftçi ailemiz bu hizmetten yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, sulama suyu projesi sayesinde çiftçilerin seracılıkla uğraşabileceğini ve daha çok gelir getirecek ürünler yetiştirebileceğini kaydetti.