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Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Tanju Gemici oldu

35 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 286'ncısı düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde finalde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Tanju Gemici başpehlivan oldu.

Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Tanju Gemici oldu, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 286'ncısı düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde finalde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Tanju Gemici başpehlivan oldu.


Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri, er meydanında düzenlenen gösteri ile başladı. Davullar eşliğinde belediye binası önünden hareket edilerek Güreş Ağası Seyhan Arslan karşılandı. Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ardından resmi açılış ve bayrak töreni için güreş sahasına geçildi. Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa'nın 1354 yılında Rumeli'ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde, ulu çınar ağacının altında yapılan güreşlerin bu sene 286'ncısını düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bin 500 metrekare dev Türk bayrağının gölgesinde 61 başpehlivan ve 700'e yakın sporcunun ter döktüğü sahada Tanju Gemici altın kemeri alarak şampiyonluğunu ilan etti.


Güreş ağası Seyhan Arslan katılan bütün pehlivanları tebrik ederek, geleneksel yağlı güreşlere desteklerinin devam edeceğini söyledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Çardak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
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