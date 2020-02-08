"Çardaş Prensesi" opereti Antalya sezonunu kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çardaş Prensesi' opereti Antalya sezonunu kapadı - Son Dakika

"Çardaş Prensesi" opereti Antalya sezonunu kapadı

23 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın "Çardaş Prensesi" operetini son kez sahneledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın "Çardaş Prensesi" operetini son kez sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Haldun Özörten'in sahneye koyduğu, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe sahnelendi.

Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın, DOB korosunu ise Mahir Seyrek'in yönettiği eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

İki perde sahnelenen operette, "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"i Emel Öziş canlandırdı.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak, mutlu sona ulaşmasını konu alan eserde, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı 1950-1960 dönemi yansıtıldı.

İzleyiciler, operetin sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Çardaş Prensesi opereti Antalya sezonunu kapadı

Mustafa Eski, Hakan Kalkan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:57 Kaynak: AA
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