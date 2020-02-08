"Çardaş Prensesi" opereti Antalya sezonunu kapadı

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak, mutlu sona ulaşmasını konu alan eserde, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı 1950-1960 dönemi yansıtıldı.

İki perde sahnelenen operette, "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"i Emel Öziş canlandırdı.

Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan 'ın, DOB korosunu ise Mahir Seyrek'in yönettiği eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı Mustafa Eski 'ye ait.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Haldun Özörten'in sahneye koyduğu, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait eser, Aydın Gün 'ün çevirisiyle Türkçe sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın "Çardaş Prensesi" operetini son kez sahneledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu

Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil