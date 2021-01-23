Cardata'dan ikinci elde 'Hemen Sat' fırsatı - Son Dakika

Cardata'dan ikinci elde 'Hemen Sat' fırsatı

23.01.2021 13:14
Cardata'dan ikinci elde 'Hemen Sat' fırsatı, System.String[]

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik yepyeni bir akıllı fiyatlandırma modülü geliştirdi.

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik yepyeni bir akıllı fiyatlandırma modülü geliştirdi.

Buna göre, ikinci el araç alım satımı yapan tüm işletmeler artık internet siteleri üzerinden tüketicilere araçlarının değerini ücretsiz olarak gösterebilecek ve satın alma yapabilecek. Uygulamayla işletmelerin internet sitelerine "Aracınızı hemen satın alıyoruz" linkini adapte eden Cardata, bu sayede ikinci el tedarikini güçlendirmeyi ve sektörün araç kaynağını artırmayı hedefliyor.

Uygulama ise şu şekilde çalışıyor; Cardata'nın geliştirdiği akıllı araç fiyatlandırma modülü tüketicileri "Hemen Sat" sayfasına yönlendiriyor. Bu bölümde aracın markası ve modeli girilerek aracın değeri saniyeler içerisinde tamamen ücretsiz şekilde öğrenilebiliyor. Üstelik araca ait hasar bilgileri de girilerek isabetli bir değer ölçümü yapılıyor.

3 adımda en doğru fiyatı veriyor

Konuyla ilgili bilgiler veren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler sektörde ikinci el araca ulaşmayı oldukça zorlaştırdı. İkinci el ticareti yapan distribütörler, bayiler, galeri ve diğer özel işletmeler yalnızca sınırlı kanallar üzerinden ikinci el araçları satın alabiliyordu. Biz, geliştirdiğimiz akıllı fiyatlandırma ve yönlendirme modülü sayesinde tüketicilerle ikinci el araç arayan işletmeleri saniyeler içerisinde bir araya getirebiliyoruz. Böylece işletmeler hem kendi panelleri üzerinden ikinci el araç fiyatlandırmalarını yönetebiliyor hale gelecek hem de talep ettiği ikinci el araç kaynağına ulaşabilecek. Hatta dilerse takas bile yapabilecek. Üstelik geliştirdiğimiz kullanıcı dostu yeni Hasar/Ekspertiz bölümü sayesinde, tüketicilere 3 adımda aracının değerini ücretsiz olarak sunabilecek" bilgisini verdi.

Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Cardata'dan ikinci elde 'Hemen Sat' fırsatı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni inşa edilecek binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu
Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira         
13:00
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu         
11:16
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada         
10:22
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir         
09:07
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 13:30:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cardata'dan ikinci elde 'Hemen Sat' fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei