Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı

Otomotiv sektörü analiz şirketi Cardata, son bir yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kazananları açıkladı.



Otomotiv sektörü veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araçlar için yaptığı araştırma ile son 1 yıl içerisinde en çok değer kazanan araç modellerini belirledi. Araştırma kapsamında, ikinci elde değerini en çok artıran marka Renault olurken, fiyat değer oranını en çok artıran modellerin yine Renault modelleri olması dikkatleri çekti. Buna göre, son 1 yılda değerini yüzde 46 artıran 2017 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan listenin zirvesinde yer aldı. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42'lik değer artışıyla ikinci sırada bulunurken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41'lik değer artışıyla üçüncü oldu.



"10 saniyede ikinci el fiyat bilgisi veriyoruz"



Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Sunduğumuz detaylı ve güvenilir veriler sayesinde en doğru ve güncel ikinci el araç fiyat bilgilerini 10 saniyede verebiliyoruz. Cardata sistemiyle herhangi bir aracın güncel ikinci el fiyat bilgisine en hızlı şekilde ulaşan yetkili satıcılar, aynı zamanda kolaylık ve güvenilirliği de en üst seviyeye çıkarmış oluyorlar. Yaptığımız bu araştırmada ise, Renault'un zirvede yer almasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında; Renault2 markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı geliyor" dedi. - İSTANBUL