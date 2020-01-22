Cardata ve BiP'ten işbirliği - Son Dakika
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Cardata ve BiP'ten işbirliği

6 saat önce

Otomotiv sektörünün önemli veri ve analiz şirketlerinden Cardata, sıfır kilometre ve ikinci el araç verilerini yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'e taşıdığını duyurdu.

Cardata ve BiP'ten işbirliği, System.String[]

Otomotiv sektörünün önemli veri ve analiz şirketlerinden Cardata, sıfır kilometre ve ikinci el araç verilerini yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'e taşıdığını duyurdu. Bu doğrultuda; Cardata 2. El ve 0 km Araç Fiyat Kanalı, BiP'in 'Keşfet' bölümünde yer alacak.


Otomotiv sektörünün önemli veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Turkcell'in yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile işbirliğine imza attığını açıkladı. İşbirliği kapsamında sıfır kilometre ve ikinci el araç verileri BiP kullanıcılarıyla buluştu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Değişen dijital dünyanın gereksinimlerine uygun önemli bir adım atarak otomotiv datası alanındaki tecrübemizi, tüm dünyada 42 milyon kişi tarafından indirilmiş BiP'e taşımaktan dolayı oldukça mutluyuz. BiP kullanıcıları, uygulama içerisinde yer alan 'Keşfet' bölümündeki servislerden Cardata'ya ulaşabilecek. Üstelik, operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları bu servis üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebilecek. BiP kanalını takip eden Turkcell kullanıcıları ise ikinci el araçlarla ilgili 5 adet sorgu paketine belirli bir ücretle, hızlı, en güncel ve doğru pazar fiyatını öğrenebilecekler." dedi.


Kullanıcıları teknoloji ile buluşturan 200'den fazla servisin yer aldığı BiP 'Keşfet' alanında bulunan Cardata, sunduğu verilerle ikinci el pazarını canlandırmayı amaçlıyor. Cardata'ya web platformunun yanı sıra iOS ve Andorid mağazalarında yer alan uygulaması üzerinden de erişilebiliyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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