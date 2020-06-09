CardFinans'tan Babalar Günü'ne özel kampanya

CardFinans, Babalar Günü Kampanyasıyla hediye almak isteyenlere ParaPuan kampanyası sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Kampanyaya dahil CardFinans ve QNB First bireysel kredi kartı sahipleri, 30 Haziran'a kadar giyim, kozmetik veya restoran sektörlerinde yapacakları her 125 TL ve üzeri alışverişe anında 10 TL, toplamda 100 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansı yakalıyor.

Kazanılan ParaPuan'lar, temmuz sonuna kadar kullanabilecek.

Kullanıcılar kampanyaya BABA yazıp 2273'e SMS göndererek ya da QNB Finansbank Cep Şubesinden katılabiliyor.