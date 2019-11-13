CardFinans TarımKart çiftçilere akaryakıt çeki hediye ediyor

QNB Finansbank, yeni ürünü CardFinans TarımKart ile 30 çiftçiye 1000 liralık akaryakıt çeki hediye ediyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, çiftçilere özel hayata geçirdiği CardFinans TarımKart ile 30 çiftçiye 1000 liralık akaryakıt çeki hediye ediyor. 1 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, kampanya boyunca toplamda her 1000 lira alışverişi için bir çekiliş hakkı elde edecek. Çekilişle belirlenecek 30 talihli 1000 lira değerindeki akaryakıt hediye çekini kazanacak.



Kampanya boyunca her katılımcının en fazla 10 çekiliş hakkı bulunurken, en çok alışveriş yapan üretici en fazla şansa sahip olacak. Kart sahibi olmayan müşteriler de kampanya dönemi içerisinde kart sahibi olmaları ve 1000 lirayı tamamlayan işlem yapmaları durumunda çekilişe hak kazanabilecekler. İki ay sürecek kampanya 31 Aralık'ta sona erecek.

Talihliler, 7 Ocak 2020'de yapılacak çekilişle belirlenecek.