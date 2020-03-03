CardFinans ve Habitat Derneği Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CardFinans ve Habitat Derneği Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kurdu - Son Dakika Ekonomi

CardFinans ve Habitat Derneği Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kurdu

6 saat önce

CardFinans ve Habitat Derneği iş birliğiyle İstanbul Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kuruldu.

CardFinans ve Habitat Derneği Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kurdu, System.String[]

CardFinans ve Habitat Derneği iş birliğiyle İstanbul Ayşe Çarmıklı Ortaokulu'na teknoloji sınıfı kuruldu.

QNB Finansbank'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen bağış kampanyası sonucunda okula, bilgisayar, Makey Makey, Arduino seti, BBC micro: Bit Go seti, mBot seti, 3D yazıcı ve projeksiyon yerleştirildi.

Kurulan teknoloji sınıfıyla öğrenciler, kodlama öğrenip, yaratıcılıklarını geliştirerek hayallerini tasarlayabilecekler. Teknoloji sınıfında yılda bin 350 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Koraş, şunları kaydetti:

"Toplumsal kalkınmanın çocuklara yapılan yatırımlarla gerçekleşeceğine inanan bir kurum olarak, her zaman bu konunun destekçisi ve itici gücü olmaya çalışıyoruz. Bir çocuğa katkıda bulunmanın, geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda da çocukların programlama ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine destek olarak dijital hayatın gerekliliklerine hazır olmalarını istedik. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bazen daha güçlü adımları atmanıza etki edecek yenilikçi adımlar atmalıyız. İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın asıl dili kodlama. Kodlama ve algoritma becerilerini de çocuklara kazandırmamız gerekiyor. Bununla birlikte çocukların dünyalarını değiştirmek, hayal güçlerine katkı sunmak gerekiyor. Bizler de çocuklarımızda bu yetkinlikleri geliştirmek için donanımsal desteğin yanı sıra eğitsel açıdan katkılar da sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finansbank, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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