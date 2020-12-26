Cardi B'den kızına 1000 dolarlık oyuncak bebek

28 yaşındaki Cardi B, eşi Offset ve onun eski ilişkisinde dünyaya gelen kızı Kalea'ya aldığı Noel ve yeni yıl hediyelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cardi B ile Offset'in bir süre önce 5.8 milyon dolar vererek satın aldıı malikeninin salonunda kurulan iki büyük boyutlu ağacın altında hediye paketlerini açan iki küçük kızın sevinçli anlarını da videoya çeken Cardi B, sonra o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir örnek giysiler içindeki Kulture ve Kalea, paketlerini büyük bir coşkuyla açıyorlar. Sonra da sevinç içinde oynuyorlar.

Cardi B'nin kızı için satıl aldığı, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan oyuncak bebek ise tam bin dolar değerinde. Yani yaklaşık 7 bir 500 TL.

Cardi B. daha önce de kızı için satın aldığı pırlanta taşlı yüzük ile gündem olmuştu. Şarkıcı son olarak da birçok ünlü kadının sahip olmak için sıraya girdiği Hermes'in Birkin çantalarından dört tane almasıyla gündeme gelmişti.

ANNESİNE SÖYLEDİĞİ YALANLA HAYATI DEĞİŞTİ

Onun öyküsü örneğine filmlerde ya da belki masallarda rastlanacak türden... Büyük kentin kenar mahallelerinden birinde doğup büyüdü. Annesi de babası da çalıştığı için ona büyükannesi baktı.

Para kazanabilmek için çok genç yaşta bir markette kasiyer olarak işe girdi. Sonra biraz sempatikliğinin biraz da şansının yardımıyla önce ekrana adım attı. Sonra da gösteri dünyasına. Kısacık zamanda da dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri haline geldi. Bir süre önce de ailesiyle birlikte yaşayacağı görkemli bir malikane için milyonlar saydı.

Bu, son dönemde kazancı ve gösteriyli harcamalarıyla dikkat çeken Cardi B'nin öyküsü... Cardi B, sevgilisi Offset ve minik kızı Kulture Kiari Cephus ile birlikte yaşamak için Atlanta'da bulunan bir malikaneye tam 5.8 milyon dolar verdi. Çift, son iki yıldır kendilerine ev bakıyordu. Nihayet aradıklarını buldular ve bu malikaneyi satın aldılar. En kısa zamanda da taşınmayı planlıyorlar. Cardi B, yeni malikane sevincini sosyal medya sayfasından 56 milyon takipçisiyle de paylaştı.

Cardi B ile Offset ve minik kızlarının yaşayacağı malikanenin geniş yaşam alanlarının yanı sıra olimpik bir yüzme havuzu, kendine ait bir mahzeni, ateli silahlarla atış yapılacak bir alanı da bulunuyor. Şömineli oturma odası, spa tarzı banyosu, iki tane giyinme odası da malikanenin sahiplerine sunduğu olanaklar arasında. Bunlara ek olarak dört tane banyo, ahşap panelli gösterişli bir kütüphane odası, açık mutfak da Cardi B ile Offset'in kullanacağı bölümlerden.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

Cardi B'nin kısacık zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan öyküsünün özeti böyle. Genç şarkıcı birçok deneyimli meslektaşını da geride bırakarak Grammy Ödülü bile kazandı. Sadece mesleki başarılarıyla değil özel hayatıyla da gündemde Cardi B.

Ünlü rap'çi bir süredir meslektaşı Offset ile evli. Çiftin Kulture Kiari Cephus adını verdikleri 2018 doğumlu bir kız çocukları bulunuyor. Cardi B aynı zamanda lüks yaşamıyla da gündemde. Geçen yıl küçücük kızına aldığı elmas takı setiyle manşetlere çıkmıştı şarkıcı. Ailede lüksü ve bol para harcamayı seven tek kişi Cardi B. değil. Kocası da en az onun kadar iddialı bu konuda. Geçen yıl 16 Ekim'deki doğum gününde Offset, karısına 4 milyon dolarlık bir elmas yüzük hediye etmişti. Toplam 100 karatlık bu elmas yüzük uzun süre basının gündeminde kaldı.

Cardi B, bir dönem Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla da gündemdeydi. Diziyi izleyen şarkıcı, sosyal medya hesabından da yorumlar yapıyordu.