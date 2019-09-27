Cardi B dergi çekiminde tacize uğramış!
1 saat önce
Ünlü kadın rapçi Cardi B, bir fotoğraf çekimi setinde başına gelen bir taciz olayını anlattı.
Ünlü kadın rapçi Cardi B, bir fotoğraf çekimi setinde başına gelen bir taciz olayını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01
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