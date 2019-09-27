Son Dakika Haberleri: Cardi B dergi çekiminde tacize uğramış!
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Cardi B dergi çekiminde tacize uğramış!

1 saat önce

Ünlü kadın rapçi Cardi B, bir fotoğraf çekimi setinde başına gelen bir taciz olayını anlattı.

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Ünlü kadın rapçi Cardi B, bir fotoğraf çekimi setinde başına gelen bir taciz olayını anlattı.

Cardi B dergi çekiminde tacize uğramış!

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01 
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