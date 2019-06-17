Son Dakika Haberleri: Cardi B Estetiğe Tevbe Etti!
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Cardi B Estetiğe Tevbe Etti!

52 dakika önce

Çok sayıda estetik operasyon geçiren ünlü rapçi Cardi B, bir daha bıçak altına yatmayacağını söyledi.

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Çok sayıda estetik operasyon geçiren ünlü rapçi Cardi B, bir daha bıçak altına yatmayacağını söyledi.
Cardi B Estetiğe Tevbe Etti!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:02 
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