Cardi B Estetiğe Tevbe Etti!
52 dakika önce
Çok sayıda estetik operasyon geçiren ünlü rapçi Cardi B, bir daha bıçak altına yatmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:02
Çok sayıda estetik operasyon geçiren ünlü rapçi Cardi B, bir daha bıçak altına yatmayacağını söyledi.
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