Son Dakika Haberleri: Cardiff City'de Maç Öncesi Emiliano Sala'ya Saygı Duruşu

Cardiff City'de Maç Öncesi Emiliano Sala'ya Saygı Duruşu

1 saat önce

Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala anılıyor.

Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala anılıyor. Galler liginde oynanan Cardiff City ve Bournemouth arasında oynanan maç öncesinde Sala için saygı duruşunda bulunuldu.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:36 Kaynak: Youtube

Galler, Emiliano Sala, Spor
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