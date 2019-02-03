Cardiff City'de Maç Öncesi Emiliano Sala'ya Saygı Duruşu
1 saat önce
Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala anılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:36 Kaynak: Youtube
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