Cardiff City'de Maç Öncesi Emiliano Sala'ya Saygı Duruşu
1 saat önce
Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala anılıyor.
Fransa
'nın Nantes
takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler
'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala
anılıyor. Galler liginde oynanan Cardiff City ve Bournemouth
arasında oynanan maç öncesinde Sala için saygı duruşunda bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:46
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