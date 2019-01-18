Son Dakika Haberleri: Cardiff City, Oumar Niasse'ı Kiraladı

Cardiff City, Oumar Niasse'ı Kiraladı

39 dakika önce

Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Cardiff City, Oumar Niasse'ı Kiraladı, System.String[]
Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması giyen ve zaman zaman da adı Türk kulüpleri ile anılan Everton'un Senegalli golcüsü Oumar Niasse'ın yeni takımı belli oldu. Niasse, İngiliz ekibi Cardiff City'e transfer oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladıkları duyuruldu. 28 yaşındaki futbolcu, takımda 29 numaralı formayı giyecek.

Bu sezon Everton ile 7 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 asist yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Everton, Spor
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