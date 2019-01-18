Cardiff City, Oumar Niasse'ı Kiraladı

Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Premier Lig ekiplerinden Cardiff City, Everton'da forma giyen Senegalli golcü Oumar Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması giyen ve zaman zaman da adı Türk kulüpleri ile anılan Everton'un Senegalli golcüsü Oumar Niasse'ın yeni takımı belli oldu. Niasse, İngiliz ekibi Cardiff City'e transfer oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladıkları duyuruldu. 28 yaşındaki futbolcu, takımda 29 numaralı formayı giyecek.



Bu sezon Everton ile 7 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 asist yaptı. - İSTANBUL

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Cardiff City, Everton Forması Giyen Oumar Niasse'ı Kiraladı

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