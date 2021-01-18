Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti - Son Dakika

Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti

18.01.2021 12:49

Çare Derneğinin 5'i doktor 12 gönüllüsü, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya hareket etti.

Çare Derneğinin 5'i doktor 12 gönüllüsü, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir yurt dışına gidemeyen dernek, Afrika'daki faaliyetlerine yeniden başladı.

Dernek gönüllüsü 5'i doktor 12 kişilik ekip, Kenya'nın Garba Tula bölgesine hareket etmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çare Derneği Genel Koordinatörü Tahir Mutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerine gelen sınırlandırmaların ardından öncelikle Afrika'da faaliyet gösteren ekiplerin eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.

Mutlu, Afrika ağırlıklı yardım faaliyetleri yaptıklarını, 5'i doktor 12 kişilik bir ekiple bu kapsamda sağlık kampı ve bazı yardımlar için yola çıkacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sağlık kampımızda Kenya'nın Garba Tula bölgesindeki sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar için katarakt ile genel cerrahi ameliyatları gerçekleştireceğiz. Kampta 130 kişiye katarakt ameliyatı yapacağız. Yaklaşık 50 hastaya da genel cerrahi operasyonu yapmayı planlıyoruz. Göz, acil, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve genel cerrahi olmak üzere 5 branşta hizmet vereceğiz."

Bölgede yaşayan çocuk ve ailelere Kur'an-ı Kerim dağıtacaklarını dile getiren Mutlu, yiyecek yardımının yanı sıra daha önce açtıkları su kuyularını da kontrol edeceklerini bildirdi.

Ekip, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitti.

Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti
Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti
Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti
Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti

Genel Cerrahi, İstanbul, Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti - Son Dakika


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