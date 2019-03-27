Careem'den Uber açıklaması
1 saat önce
Uber'in Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Uber
'in Dubai
merkezli araç çağırma uygulaması Careem'i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:47
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