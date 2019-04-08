Son Dakika Haberleri: Careem'den Uber Açıklaması

Careem'den Uber Açıklaması

1 saat önce

Uber'in Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Careem'den Uber Açıklaması, System.String[]

Careem'den yapılan açıklamada iki şirketin güçlerini birleştirdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Careem, kendi markası ve hizmetleri ile Uber bünyesinde, bağımsız olarak çalışmaya devam edecektir. Careem, müşterilerinin sevdiği herşeyi, ismini, uygulamasını ve markasını elinde tutmaya devam edecektir.

Teknolojinin mobilite ve gelişmiş hizmetler üzerindeki dönüştürücü etkisini, hızla büyüyen, genç ve hareketli bölgemizde de görüyoruz. Uber'le güçlerimizi birleştirmek, bölgenin ulaşım altyapısını iyileştirme, farklı bir mobilite hizmeti sunma, teslimat ve ödeme seçenekleri konusundaki ortak kabiliyetimizi hızlandıracak. Careem, Türkiye'de operasyonlarına şu an olduğu gibi regülasyona uygun şekilde tahditli ve tahsisli plakalı taksilerle devam edecek.

Uber, bölgede büyük başarılar elde etti ve hizmet verdiğimiz topluluklarda olumlu bir etkiye sahip olma hedeflerimizi paylaşıyor. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda heyecanlıyız.

Hayatları basitleştirmek, iyileştirmek ve ilham veren harika bir organizasyon oluşturma amacımıza bağlı olarak biz hala Careem'iz…"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

Uber, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret Tuğba Özay'dan Ünlü Erkekler Hakkında İtiraf Gibi Açıklama: İşim Olmaz Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Careem'den Uber Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]