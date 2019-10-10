Son Dakika Haberleri: Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı
Son Dakika Ekonomi Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı

Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı

2 saat önce

Ortadoğu bölgesinin araç çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleriyle lider konumundaki uygulaması Careem, Türkiye'deki kullanıcılarıyla etkili bir iletişim köprüsü kurmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla çeşitli üniversitelere tanıtım turları düzenliyor.

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Ortadoğu bölgesinin araç çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleriyle lider konumundaki uygulaması Careem, Türkiye'deki kullanıcılarıyla etkili bir iletişim köprüsü kurmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla çeşitli üniversitelere tanıtım turları düzenliyor.

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:41 
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