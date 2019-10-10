Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı

Ortadoğu bölgesinin araç çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleriyle lider konumundaki uygulaması Careem, Türkiye'deki kullanıcılarıyla etkili bir iletişim köprüsü kurmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla çeşitli üniversitelere tanıtım turları düzenliyor.