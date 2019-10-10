Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı
2 saat önce
Ortadoğu bölgesinin araç çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleriyle lider konumundaki uygulaması Careem, Türkiye'deki kullanıcılarıyla etkili bir iletişim köprüsü kurmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla çeşitli üniversitelere tanıtım turları düzenliyor.
Ortadoğu bölgesinin araç çağırma, teslimat ve ödeme hizmetleriyle lider konumundaki uygulaması Careem, Türkiye'deki kullanıcılarıyla etkili bir iletişim köprüsü kurmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla çeşitli üniversitelere tanıtım turları düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:41
Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz