Son Dakika Haberleri: Careem İstanbul'da operasyon merkezi açtı

Careem İstanbul'da operasyon merkezi açtı

1 saat önce

Türkiye'de sadece ticari taksilerle çalışan Careem, İstanbul'da tüm taksi camiasına açık bir operasyon merkezi kurdu.

Careem İstanbul'da operasyon merkezi açtı, System.String[]
Türkiye'de sadece ticari taksilerle çalışan Careem, İstanbul'da tüm taksi camiasına açık bir operasyon merkezi kurdu. Merkezde taksicilere yönelik eğitimlerin yanında, kaptanlarla düzenli buluşmalar gerçekleştiriliyor ve geri bildirimler alınıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:10 

Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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