Careem İstanbul'da operasyon merkezi açtı
1 saat önce
Türkiye'de sadece ticari taksilerle çalışan Careem, İstanbul'da tüm taksi camiasına açık bir operasyon merkezi kurdu.
Türkiye
'de sadece ticari taksilerle çalışan Careem, İstanbul
'da tüm taksi camiasına açık bir operasyon merkezi kurdu. Merkezde taksicilere yönelik eğitimlerin yanında, kaptanlarla düzenli buluşmalar gerçekleştiriliyor ve geri bildirimler alınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:10
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