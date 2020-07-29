Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor - Son Dakika

Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor

İSTANBUL - İstanbul Sancaktepe de oyun oynamak için sokağa çıkan ve 7 gündür eve dönmeyen çocuğun, çaresiz aile bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Sancaktepe Sütlüce Sokak'ta oturan Mehmet Adıyaman ve Neslihan Adıyaman'ın çocukları Mehmet Adıyaman geçtiğimiz hafta Çarşamba günü oyun oynamak için dışarı çıktı. Evden çıkan 13 yaşındaki Mehmet Aydın bir daha geri dönmedi. Akşam eve gelmeyen çocukları için aile durumu emniyet güçlerine bildirdi. Emniyet güçleri 7 gündür kayıp olan Mehmet Aydın için arama başlattı. 7 gündür aranan ve bulunamayan çocukları için çaresiz kalan aile çocukların bulunmasını istiyor.

7 gündür çocuklarının kayıp ve çaresiz olduklarını belirten baba Mehmet Adıyaman," 7 gün önce Çocuğum evden çıktı ve geri gelmedi. Polise ve emniyet güçlerine başvurdum. Şu ana kadar çocuğum bulunmadı. Gelip gidiyorum 7 gündür dışardayım çocuğumu arıyorum. Çocuğumu bulmak istiyorum. Allah rızası için görenler 155'i arasın. Ben sosyal medya hesabından da paylaştım numaramdan bana ulaşsınlar. Çok mağdur ve çaresiz durumdayız çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" dedi.