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Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor - Son Dakika

Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor

18.11.2021 19:28
Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor

Bursa'da 4 gün önce evde çıkan 17 yaşındaki Egemen Tura'dan hala haber alınamıyor. Yakınları Tura'nın bulanabilmesi için seferberlik başlatırken, görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesini istedi.

Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesinde yaşayan Egemen Tura isimli genç 4 gün önce evinden çıktı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamayınca Egemen'i aramaya koyuldu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında Orhangazi'deki evinden çıkan Egemen Tura'nın üzerinde siyah şişme mont, siyah pantolon olduğu ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Yakınları Egemen'i görmeleri halinde 0 541 816 74 94 numaralı telefona ya da en yakın güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi.

Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor

Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor - Son Dakika
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