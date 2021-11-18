Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor - Son Dakika

Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesinde yaşayan Egemen Tura isimli genç 4 gün önce evinden çıktı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamayınca Egemen'i aramaya koyuldu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında Orhangazi'deki evinden çıkan Egemen Tura'nın üzerinde siyah şişme mont, siyah pantolon olduğu ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Yakınları Egemen'i görmeleri halinde 0 541 816 74 94 numaralı telefona ya da en yakın güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi.